Жиркова попросили не тренироваться на базе сборной России

Российскому футболисту Юрию Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России в Новогорске.

«После занятия к Юрию подошел новый начальник национальной команды Сергей Куличенко и попросил больше на базе не появляться и реабилитацию там не проводить», - написал бывший пресс-аташе национальный команды Илья Казаков, ведущий свою колонку в «Спорт-Экспресс».

Сам футболист подтвердил изданию эту информацию.

Напомним, что Жирков получил травму в первом матче сборной России на чемпионате Европы против Бельгии (0:3), с того момента у него закончился контракт с «Зенитом» и на данный момент футболист является свободным агентом.

Добавим, что после того, как главным тренером национальной команды стал Валерий Карпин в ней сменился не только начальник, но медицинский штаб, а старишим врачом стал Владимир Хайтин.