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27 августа 10:42
автор: Максим Скороходов

«Манчестер Сити» готов заплатить «Ювентусу» за Роналду 30 млн евро

Ранее сообщалось, что чемпион Англии надеялся получить футболиста, обменяв его на своего игрока.

«Манчестер Сити» сегодня сделает «Ювентусу» официальное предложение по трансферу португальского нападающего Криштиану Роналду, информирует RT, ссылаясь на B/R Football.

Как отмечает источник, действующий чемпион Англии готов заплатить за пятикратного обладателя «Золотого мяча» 30 млн евро.

Ранее португальский журналист Гонсалу Мендеша сообщил, что Роналду вернулся в чемпионат Англии. Он подпишет двухлетний контракт с «Манчестер Сити». С 2003 по 2008 годы Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед».

Португальский форвард играл за «Ювентус» три последних сезона. В минувшем чемпионате Италии Роналду провел 33 матча, в которых забил 29 голов.

источник: «RT на русском»
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