«Манчестер Сити» готов заплатить «Ювентусу» за Роналду 30 млн евро

«Манчестер Сити» сегодня сделает «Ювентусу» официальное предложение по трансферу португальского нападающего Криштиану Роналду, информирует RT, ссылаясь на B/R Football.

Как отмечает источник, действующий чемпион Англии готов заплатить за пятикратного обладателя «Золотого мяча» 30 млн евро.

Ранее португальский журналист Гонсалу Мендеша сообщил, что Роналду вернулся в чемпионат Англии. Он подпишет двухлетний контракт с «Манчестер Сити». С 2003 по 2008 годы Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед».

Португальский форвард играл за «Ювентус» три последних сезона. В минувшем чемпионате Италии Роналду провел 33 матча, в которых забил 29 голов.