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27 августа 11:00
автор: Максим Скороходов

Сборная России объяснила запрет Жиркову посещать базу в Новогорске

Футболисту предоставили другой спортивный комплекс.

Пресс-аташе сборной России Самвел Авакян объяснил причину, по которой полузащитнику Юрию Жиркову запретили тренироваться на базе национальной команды в Новогорске.

«Правила доступа на базу одни для всех, и подобный запрет, прежде всего, связан с ковидным протоколом. Именно это и объяснил вчера начальник команды Сергей Куличенко тренеру по физподготовке Жиркова, когда он обратился с вопросом о возможности допуска Юрия в Новогорск во время сбора национальной команды. Сергей выразил свою обеспокоенность в связи с риском распространения ковида и попросил тренера построить программу тренировок так, чтобы занятия в Новогорске не выпадали на дни, когда на базе находится сборная. Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов исполкома Российского футбольного союза Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе», - приводит слова Аваняна ТАСС.

Напомним, что Жирков получил травму в первом матче сборной России на чемпионате Европы против Бельгии (0:3), с того момента у него закончился контракт с «Зенитом» и на данный момент футболист является свободным агентом.

Добавим, что после того, как главным тренером национальной команды стал Валерий Карпин в ней сменился не только начальник, но медицинский штаб, а старишим врачом стал Владимир Хайтин.

источник: ТАСС
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