Мбаппе пообещал «ПСЖ» не конфликтовать с клубом, если сорвется его трансфер в мадридский «Реал»

Французский нападающий Килиан Мбаппе пообещал руководству «ПСЖ» не вступать в конфликт, в случае если не перейдет в мадридский «Реал», сообщает RT, ссылаясь на L'Equipe.

В этом случае форвард готов выступать за «ПСЖ» до конца сезона, после чего истечет его контракт с французским грандом.

Напомним, что вчера сообщалось, что клубы согласовали сумму трансфера, «сливочные» заплатят за чемпиона мира 180 млн евро.

Кроме того, журналист Николо Скира написал в своем твиттере, что французский нападающий уже согласовал с «Реалом» условия личного контракта, срок действия которого рассчитан до 2027 года.

Напомним, французский нападающий перешел в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако» за 145 миллионов евро. С тех пор форвард провел за парижан 174 встречи и записал на свой счет 133 забитых мяча и 63 голевые передачи. Действующий контракт 22-летнего француза с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.