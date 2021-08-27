«Спартак» заинтересован в защитнике «Порту» Манафа

Мануэль Бланко Фернандес, агент защитника «Порту» Вилсона Манафы, подтвердил, что его клиентом интересуется московский «Спартак».

«Спартак» отправил предложение «Порту», но оно мало для того, чтобы заинтересовать их», - приводит слова менеджера «Спорт-Экспресс».

Отметим, что 27-летний правый защитник выступает за «Порту» с января 2019 года, приняв участие в 111 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в семь миллионов евро.