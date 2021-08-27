Экс-владелец «Милана» Берлускони был госпитализирован

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони был накануне госпитализирован в одноименном городе.

«Госпитализация была необходима для проведения тщательного клинического обследования», - приводит ТАСС слова неназванного собеседника.

Как отмечает источник обследование необходимо, чтобы проверить последствия от перенесенного год назад заболевания коронавирусом.

Добавим, что в 2018 году Берлускони купил другой итальянский клуб «Монцу», выступающий в серии В и занявший в прошлом сезоне третье место, что стало наивысшим результатом в его истории.