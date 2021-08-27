«Арсенал» заявил, что вчерашний гол от «Ахмата» нельзя сравнивать с тем, что случилось в 2018 году

Тульский «Арсенал» не удовлетворен объяснением «Ахмата» по скандальному первому голу, который забила грозненская команда в матче шестого тура российской премьер-лиги (1:2).

«Есть принципы фэйр-плей. Случившийся вчера эпизод является классическим примером этого негласного правила и принципов, которые активно поддерживаются и ФИФА, и УЕФА. Наш защитник демонстративно и умышленно выбивал мяч в аут, потому что его партнеру требовалась медицинская помощь. Можно рассказывать все что угодно, но не понимать в той ситуации этого было невозможно. Это было очевидно всем, в том числе и игроку «Ахмата», оставившему мяч в игре. Сравнивать момент во вчерашней игре с тем, что произошло в 2018-м году в Туле совершенно некорректно. Там никто не лежал на газоне, никто не выбивал мяч в аут, никто не акцентировал внимание на травме партнера. Это абсолютно разные ситуации и истории. Проводить какие-то параллели здесь абсолютно неуместно», - приводит слова представителей «Арсенала» «Чемпионат».

Напомним, что в середине первого тайма защитник «Арсенала» Урош Радакович, заметив, что его партнер лежит на газоне, решил выбить мяч в аут, но Бернард Бериша перехватил мяч и бросился в атаку, которая завершилась голом.

Позже «Ахмат» заявил, что Бериша не видел лежащего на газоне игрока Тулы, и назвал случившиеся бумерангом за гол «Арсенала» в 2018 году после травмы хавбека грозненцев Олега Иванова.

Напомним, что по правилам, игру может останавливать только главный судья.