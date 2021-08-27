Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы

Группа Е: «Лацио» (Италия), «Локомотив» (Россия), «Марсель» (Франция), «Галатасарай» (Турция)

Группа F: «Брага» (Португалия) «Црвена Звезда» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), «Митьюлланд» (Дания)

Группа G: «Байер» (Германия), «Селтик» (Шотландия), «Бетис» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия)

Группа Н: «Динамо Загреб» (Хорватия), «Генк» (Бельгия), «Вест Хэм» (Англия), «Рапид» (Австрия)

Отметим, что победители групп сразу выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места будут играть в предварительном раунде с коллективами, ставшими третьими в своих группах в Лиге чемпионов.

Добавим, что финал пройдет 18 мая в «Севилье» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».