Ольга Смородская: «Спартак» не зацепится за выход из группы в Лиге Европы, у них нет шансов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о соперниках «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/22.

Напомним, что красно-белые сыграют в группе С вместе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Стартовая игра столичного клуба на турнире должна состояться 16 сентября.

– «Наполи» и «Лестер»? Тихий ужас. «Спартак» не зацепится за выход, у них шансов нет. Никакой игры нет, вообще ничего нет. Проблеме в руководстве тоже сказываются. Как без этого? Я не вижу возможности в такой группе за что-то зацепиться, – цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

После шести туров чемпионата России подопечные Руя Витории занимают десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Вчера москвичи на своем поле уступили «Сочи».