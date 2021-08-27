Гладилин высказался о запрете Жиркова посещать базу в Новогорске

Тренер Валерий Гладилин прокомментировал появившуюся информацию о том, что экс-защитнику «Зенита» Юрию Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России в Новогорске.

Ранее пресс-атташе национальной команды Самвел Авакян объяснил данное решение тем, что в сборной жестко соблюдается ковидный протокол.

– Естественно, посторонних лиц не должно быть в связи с той ситуацией, которая есть. Конечно, к нему бы отнеслись, так как он уважаемый игрок, вопросов бы не было, если бы не было COVID-19. Сейчас сборная заезжает, и с ним бы пообщались, его же все знают. Вот в чем проблема. Только в этом, а не в том, что он не заслужил. Юра в состоянии пойти в любую клинику и проделать процедуры там. Нет здесь никакого ущемления из-за того, что Жирков сейчас не играет, – приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Напомним, что 38-летний Жирков получил повреждение в матче первого тура чемпионата Европы-2022 в матче сборных России и Бельгии (0:3). С 1 июля футболист стал свободным агентом после того, как у него истек контракт с «Зенитом».