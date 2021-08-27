Червиченко заявил, что «Спартаку» выпал ужасный жребий группового этапа Лиги Европы

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что его бывшему клубу не повезло с жеребьевкой группового этапа Лиги Европы.

«Ужасный жребий. Можем только с «Легией» пободаться, но «Спартак» сейчас находится в таком состоянии, что и «Легия» будет большой проблемой. У нас «Рубин» уже оступился на второсортных поляках, а он сейчас выше «Спартака» в турнирной таблице. Что тогда говорить о «Легии», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Добавим, что «Спартак» накануне проиграл в матче шестого тура российской премьер-лиги «Сочи» (1:2) и с семью очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Рубин», в свою очередь после пяти матчей набрал 11 очков и идет четвертым.