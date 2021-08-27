Андрей Червиченко: Думаю, что «Локомотив» пободается в своей группе в Лиге Европы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шансах «Локомотива» на выход из группы в Лиге Европы.

Напомним, 27 августа, состоялась жеребьевка группового этапа турнира. Железнодорожники сыграют в квартете E – их соперниками стали «Лацио», «Марсель» и «Галатасарай».

– «Локомотив» пободается в группе, они сейчас выглядят неплохо. Посмотрим, что там за игроков везут немцы. Интересно будет посмотреть на Бека-Бека. Я считаю, что во Франции – кладезь хороших игроков. Просто их надо рассмотреть, вовремя привезти и дать им шанс. «Локомотив» пока хорош на трансферном рынке, – цитирует Червиченко портал Sport24.

Отметим, что 23 августа московский клуб объявил о покупке опорного полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека. Сумма трансфера футболиста составила шесть миллионов евро.

После пяти туров РПЛ подопечные Марко Николича занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Сегодня столичная команда сыграет в гостях против «Динамо».