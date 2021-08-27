Станислав Черчесов: Для «Легии» будет очень принципиально и почетно обыграть «Спартак»

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от будущего матча между «Спартаком» и «Легией» в рамках группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что 57-летний специалист возглавлял красно-белых в период с 2007 по 2008 год и стал серебряным призером РПЛ. Также в своей карьере Черчесов работал в варшавском клубе с 2015 по 2016 год и завоевал золотые медали местного первенства.

– С большим интересом буду наблюдать за соперничеством «Спартака» и «Легии» на международной арене. Прогнозы давать не стану. Для «Легии» будет очень принципиально и почетно обыграть «Спартак». А москвичам после не слишком яркого старта во внутреннем первенстве будет важно успешно выступить в Лиге Европы. В любом случае пожелаю обеим командам успехов и выхода из группы, – цитирует Черчесова «Чемпионат».

В последний раз «Спартак» играл с «Легией» в 2011 году в рамках квалификационного раунда Лиги Европы. Тогда московский клуб не смог пройти в групповой этап турнира, сыграв вничью в Польше со счетом 2:2, а затем уступив дома – 2:3.