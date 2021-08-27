Массимилиано Аллегри: Роналду сказал мне, что больше не собирается играть за «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из итальянской команды.

- Вчера Криштиану сказал мне, что больше не собирается играть за «Ювентус». По этой причине он не будет заявлен на завтрашний матч.

Криштиану внес свой вклад. Теперь он уходит, но жизнь продолжается. Нам следует поблагодарить Роналду за то, что он сделал для команды, за то, каким примером стал для молодежи.

Все меняется, это закон жизни. «Ювентус» остается, а это самое главное, - приводит слова Аллегри BBC.

Ранее стало известно, что португальский нападающий попрощался с партнерами по команде и забрал свои вещи из клубной раздевалки.