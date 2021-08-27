Евгений Мележиков: Фактически «Спартак» попал в «группу смерти» в Лиге Европы

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для московского клуба.

Напомним, что красно-белые сыграют в группе С вместе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Стартовая игра столичного клуба на турнире должна состояться 16 сентября.

– Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически – «группа смерти». Соперники – сильные, каждый со своей яркой историей. «Наполи» и «Легия» – команды, с которыми «Спартак» уже играл в еврокубках. «Лестер» в представлении также не нуждается. В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают, – цитирует Мележикова пресс-служба УЕФА.

На данный момент подопечные Руя Витории занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после шести сыгранных туров, набрав семь очков. Вчера московский клуб на своей домашней арене проиграл «Сочи» со счетом 1:2.