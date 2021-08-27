«Урал» - «Ростов»: Стартовые составы

Этот позор «Ахмату» не смыть никогда. Поступок косовара Бериши вызвал негодование всего футбольного мира

В четверг вечером в матче 6-го тура РПЛ «Ахмат» - «Арсенал» (2:1) вспыхнул скандал, который наверняка будет иметь свое продолжение.