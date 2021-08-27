«Урал» - «Ростов»: Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на матч шестого тура чемпионата России.
«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Йовичич, Мишкич, Гаджимурадов, Ибрахимай, Агеев.
Запасные: Ландаков, Панов, Насыров, Колесниченко, Евсеев, Железнов, Гагнидзе, Панюков, Максименко.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Мелехин, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Норманн, Хашимото, Алмквист, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Лангович, Хаджикадунич, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Полоз, Тошевски.