Итоги жеребьевки Лиги конференций. «Тоттенхэм» сыграет с «Ренном» и «Витессом»

Стал известен состав групп первого в истории сезона Лиги конференций.

Группа E: «Славия» (Чехия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Унион» (Германия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль)

Группа F: «Копенгаген» (Дания), ПАОК (Греция), «Слован» (Словакия), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)

Группа G: «Тоттенхэм» (Англия), «Ренн» (Франция), «Витесс» (Нидерланды), «Мура» (Словения)

Группа H: «Базель» (Швейцария), «Карабах» (Азербайджан), «Кайрат» (Казахстан), «Омония» (Кипр)

Отметим, что победители групп сразу выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места будут играть в предварительном раунде с коллективами, ставшими третьими в своих группах в Лиге Европы.

Добавим, что финал пройдет 25 мая в Тиране на стадионе «Эйр Албания».