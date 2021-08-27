Итоги жеребьевки Лиги конференций. «Тоттенхэм» сыграет с «Ренном» и «Витессом»

Стал известен состав групп первого в истории сезона Лиги конференций.
Группа A: ЛАСК (Австрия), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Алашкерт» (Армения), ХИК (Финляндия)
Группа B: «Гент» (Бельгия), «Партизан (Сербия), «Флора» (Эстония), «Анортосис» (Кипр)
Группа C: «Рома» (Италия), «Заря» (Украина), ЦСКА (София, Болгария), «Буде-Глимт» (Норвегия)
Группа D: «АЗ» (Нидерланды), ЧФР (Румыния), «Яблонец» (Чехия), «Раннерс» (Дания)
Группа E: «Славия» (Чехия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Унион» (Германия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль)
Группа F: «Копенгаген» (Дания), ПАОК (Греция), «Слован» (Словакия), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)
Группа G: «Тоттенхэм» (Англия), «Ренн» (Франция), «Витесс» (Нидерланды), «Мура» (Словения)
Группа H: «Базель» (Швейцария), «Карабах» (Азербайджан), «Кайрат» (Казахстан), «Омония» (Кипр)
Отметим, что победители групп сразу выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места будут играть в предварительном раунде с коллективами, ставшими третьими в своих группах в Лиге Европы.
Добавим, что финал пройдет 25 мая в Тиране на стадионе «Эйр Албания».