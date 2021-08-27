Валерий Масалитин: «Спартак» не способен провести шесть матчей на европейском уровне

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы «Спартака» показать хороший результат в Лиге Европы.

Напомним, что красно-белые сыграют с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией» .

«Для «Спартака» любая команда европейского уровня – это серьезный соперник. С таким футболом, который сейчас показывает команда, конечно, тяжело рассчитывать на результат в Европе. Можно на одну игру собраться, ну на две. Но провести шесть матчей на определенном европейском уровне на сегодняшний день, я думаю, «Спартак» не способен», - приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Добавим, что «Спартак» попал в Лигу Европы, уступив в двухматчевом противостоянии квалификации Лиги чемпионов португальской «Бенфике» (0:4, общ).