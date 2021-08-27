Оле-Гуннар Сульшер: Если Роналду собирается сменить команду, он знает, что мы всегда ему рады

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о том, что нападающий Криштиану Роналду намерен покинуть «Ювентус».

- Не хочу слишком много строить догадки. Криштиану Роналду - легенда клуба. Я играл с ним. Он чуть не заставил меня выйти на пенсию. Посмотрим, что произойдет. Вместе с Месси он, вероятно, величайший игрок всех времен.

Несмотря на слухи, не думал, что Криштиану покинет «Ювентус». Мы всегда прекрасно общались, и он знает наше мнение о нем. Если Роналду собирается сменить команду, он знает, что мы всегда ему рады, - приводит слова Сульшера BBC.

Ранее стало известно, что португальский нападающий попрощался с партнерами по «Ювентусу» и забрал вещи из клубной раздевалки.

Напомним, что Роналду защищал цвета «Ювентуса» с июля 2018 года. За это время он отыграл за итальянскую команду 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи. Действующий контракт нападающего с туринцами истекает 30 июня 2022 года.