Рауль Рианчо: Считаю, что «Наполи» и «Спартак» будут бороться за первое место в группе

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение, что московский клуб сможет пройти в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Напомним, что по итогам жеребьевки группового этапа, состоявшейся 27 августа, красно-белые сыграют в квартете С с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

– Группа у «Спартака» тяжелая, но я считаю, что у команды есть все шансы побороться за выход в следующую стадию. На мой взгляд, в этой группе фавориты – «Наполи» и «Спартак», они будут бороться за первое место. «Лестер»? Красно-белые сейчас сильнее их. «Легия» тоже не должна стать проблемой на пути московской команды, – приводит слова Рианчо портал Sport24.

После шести туров чемпионата России «Спартак» располагается на десятом месте в турнирной таблице, набрав семь очков. В новом сезоне РПЛ красно-белые одержали лишь две победы, обыграв «Крылья Советов» (1:0) и «Урал» (1:0). Вчера подопечные Руя Витории на своем поле уступили Сочи (1:2).