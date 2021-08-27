Каземиро продлил контракт с «Реалом» до 2025 года

Пресс-служба «Реала» сообщила о продлении контракта с опорным полузащитником команды Каземиро.

Отмечается, что новое соглашение между мадридским клубом и 29-летним бразильцем рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, Каземиро выступает за «сливочных» с лета 2013-го. В общей сложности он провел за команду 288 матчей, забил 30 голов и отдал 25 ассистов. Вместе с клубом хавбек стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также дважды завоевывал чемпионство в Испании.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.