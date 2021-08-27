Анатолий Мещеряков: У «Локомотива» абсолютно рабочая группа в Лиге Европы

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для железнодорожников.

Отметим, что подопечные Марко Николича попали в группу E, в котором сыграют с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». Матчи первого тура состоятся 16 сентября.

– У «Локомотива» абсолютно рабочая группа. С этими командами надо играть и выигрывать. Шансы есть. «Локомотиву» точно надо играть на выход из группы. Наши команды должны ставить себе цель выигрывать в каждом матче и биться за это. Делай, что должен, а там будь, что будет, – цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в пяти турах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.

Сегодня, 27 августа железнодорожники сыграют в гостях против «Динамо».