Юрген Клопп – о матче с «Челси»: «Ливерпуль» ждет тяжелая игра с организованным соперником

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата Англии с «Челси».

Отметим, что игра между командами состоится завтра, 28 августа. Начало встречи – в 19:30 мск.

– Я ожидаю тяжелый матч, поскольку оба клуба отличаются особой организованностью. В данный момент наш соперник находится в хорошей ситуации – они победили в Лиге чемпионов, а также провели отличный отрезок во второй половине прошлого сезона после прихода Тухеля. Теперь команда подписала Лукаку. Однако в любом случае мы надеемся показать свою лучшую игру, – цитирует Клоппа BBC.

После двух стартовых туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков. «Челси» располагается на третьей строчке, имея в своем активе столько же очков, что и красные. Оба клуба одержали две победы с общей разницей мячей 5:0.