Игорь Гамула: Исходя из сегодняшней игры «Спартака», им страшны все команды в группе Лиги Европы

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула оценил шансы «Спартака» на выход из группы в Лиге Европы.

Напомним, что по итогам жеребьевки группового этапа турнира, состоявшейся 27 августа, красно-белые сыграют в квартете С с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

– «Спартаку» попались хорошие команды. «Лестер» в недавнем времени был чемпионом в Англии. Итальянский футбол всегда был хорош, польская команда тоже неплохая. Как сейчас играет «Спартак», им все команды страшны. Я думаю, этот кризис пройдет. К начальной стадии этих игр команда оживет и поборется за одно из двух мест, чтобы пройти дальше, – цитирует Гамулу «Спорт-Экспресс».

После шести туров чемпионата России «Спартак» располагается на десятом месте в турнирной таблице, набрав семь очков. В новом сезоне РПЛ красно-белые одержали лишь две победы, обыграв «Крылья Советов» (1:0) и «Урал» (1:0).