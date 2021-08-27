Рашид Рахимов: «Спартаку» досталось непростая группа в Лиге Европы

Экс-наставник «Уфы» Рашид Рахимов дал комментарий по поводу будущих соперников «Спартака» на групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/22.

Напомним, что по итогам жеребьевки московский клуб попал в группу С, где сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Игры первого тура пройдут 16 сентября.

– У «Спартака» непростая группа. «Лестер» в последние два-три года показывает достаточно хорошую игру, «Наполи» поменял тренера, но тот футбол, которые они ставили, будет и при Спаллетти. Ему хорошо знакома наша лига, хорошо знаком «Спартак». А «Легия» в последние годы была лидером польского чемпионата, это достаточно качественная команда, в ее составе есть опытные игроки, – цитирует Рахимова ТАСС.

В данный момент «Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ, набрав семь очков в первых шести турах нового сезона. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.

10 сентября московская команда сыграет дома против «Химок».