«Рубин» хочет подписать форварда «Селтика» Эдуара – казанцы предложили за игрока 18 миллионов евро

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Как сообщает журналист Sky Sports Кейв Солхекол, в услугах 23-летнего француза заинтересован «Рубин», предложивший за футболиста 18 миллионов евро.

Отмечается, что казанская команда планирует выплатить данную сумму в течение года в три транша. Сперва они переведут шотландцам десять миллионов евро, а затем дважды по четыре миллиона. Также форварда хочет приобрести «Бордо».

Напомним, Эдуар перешел в «Селтик» из «ПСЖ» в июле 2018 года. С тех пор он отыграл 178 матчей, забил 86 голов и отдал 39 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до конца мая 2022-го.

В составе молодежной сборной Франции форвард отличился 17 забитыми мячами в 14 встречах.