«Химки» - «Нижний Новгород». Стартовые составы команд

Поностальгируем о золотой осени 1995-го? «Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по группам Лиги Европы

Два российских представителя в основной стадии Лиги Европы попали в сложные группы, из которых скорее можно выйти в плей-офф Лиги конференций.