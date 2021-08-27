«Химки» - «Нижний Новгород». Стартовые составы команд

«Химки» и «Нижний Новгород» объявили свои стартовые составы на матч шестого тура российской премьер-лиги.
Отметим, что игру обслужит бригада арбитром во главе с Владимиром Москалевым, представляющим Воронеж.
«Химки»: Лантратов, Идову, Стоинович, Данилкин, Дагерстол, Набиуллин, Боженов, Глушаков, Сабович, Кухарчук, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Трошечкин, Камышев, Давидян, Соколов, Алиев, Садыгов, Себаи.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Масоэро, Гоцук, Каккоев, Юлдошев, Кечкеш, Калинский, Могилевец, Эннин, Балай.