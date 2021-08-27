«Спартак» контактировал с Тедеско по поводу возможного возвращения в клуб

Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско может вновь возглавить московскую команду.

Как сообщает «Чемпионат», ссылающий на свой источник, знакомый с ситуацией, между представителями красно-белых и 34-летним немцем уже состоялись первые контакты относительно возвращения специалиста в Россию.

Напомним, что этим летом столичную команду возглавил португалец Руй Витория. После шести туров РПЛ команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. При этом клуб не смог квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, дважды уступив Бенфике (0:2, 0:2) в рамках третьего отборочного раунда.

Что касается Тедеско, то он тренировал «Спартак» в период с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне под его руководством москвичи завоевали серебряные медали чемпионата России.