«Динамо» - «Локомотив»: Новичок железнодорожников Бека-Бека не попал в стартовый состав команды

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на матч шестого тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Ордец, Бальбуэна, Варела ,Фомин, Моро, Захарян, Макаров, Шиманьски, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Плиев, Евгеньев, Паршивлюк, Кутицкий, Сазонов, Скопинцев, Галкин, Грулев, Нжи, Гладышев, Игбун
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Пабло, Едвай, Рыбус, Баринов, Куликов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Смолов, Камано.
Запасные: Савин, Худяков, Иваньков, Тикнизян, Ненахов, Магкеев, Петров, Бека-Бека, Бабкин, Зинович, Лисакович.