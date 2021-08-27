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«Ростов» не смог обыграть «Урал» в Екатеринбурге
27 августа 18:24
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Ростов»

«Ростов» не смог обыграть «Урал» в Екатеринбурге

Ростовский клуб остался на 14-й строчке в таблице РПЛ.

Матч шестого тура чемпионата России между «Уралом» и «Ростовом» завершился вничью 1:1.

Гости открыли счет на 76-й минуте усилиями форварда Дмитрия Полоза, удачно воспользовавшегося передачей в штрафную площадь соперника от полузащитника Данила Глебова. Однако спустя шесть минут хозяев смогли отыграться – результативный удар по воротам ростовчан нанес нападающий Артем Максименко. Отметим, что для россиянина этот гол стал дебютным в рамках выступлений в РПЛ.

Таким образом, подопечные Юрия Семина набрали пять очков и остались на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский клуб с двумя очками расположился на последней, 16-й строчке.

В следующем туре «Ростов» сыграет дома с «Краснодаром», а «Урал» отправится в гости к «Рубину». Обе встречи состоятся 11 сентября.

РПЛ

6-й тур

«Урал» «Ростов» 1:1 (0:0)

Гол: Максименко, 82 – Полоз, 76.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов (Колесниченко, 55), Кулаков, Адамов, Йовичич, Мишкич, Гаджимурадов (Железнов, 81), Ибрахимай (Панюков, 81), Агеев (Максименко, 58).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Байрамян, 62), Мелехин, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Норманн (Сухомлинов, 86), Хашимото, Алмквист (Полоз, 70), Комличенко.

Предупреждения: Ибрахимай, 14. Рыков, 53.

источник: «Советский спорт»
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