«Ростов» не смог обыграть «Урал» в Екатеринбурге

Матч шестого тура чемпионата России между «Уралом» и «Ростовом» завершился вничью 1:1.

Гости открыли счет на 76-й минуте усилиями форварда Дмитрия Полоза, удачно воспользовавшегося передачей в штрафную площадь соперника от полузащитника Данила Глебова. Однако спустя шесть минут хозяев смогли отыграться – результативный удар по воротам ростовчан нанес нападающий Артем Максименко. Отметим, что для россиянина этот гол стал дебютным в рамках выступлений в РПЛ.

Таким образом, подопечные Юрия Семина набрали пять очков и остались на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский клуб с двумя очками расположился на последней, 16-й строчке.

В следующем туре «Ростов» сыграет дома с «Краснодаром», а «Урал» отправится в гости к «Рубину». Обе встречи состоятся 11 сентября.

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