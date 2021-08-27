«Спартак»: Слухи о возвращении Тедеско в клуб мы комментировать не будем

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Доменико Тедеско может заменить Руя Виторию на посту главного тренера красно-белых.

Ранее стало известно о первых контактах между представителями московской команды и немецкого специалиста относительно возможного возвращения тренера в Россию.

– У нас действующий контракт с Руем Виторией. Слух, о котором вы сказали, да и любые другие подобного рода мы комментировать не будем, – цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Витория возглавил «Спартак» 1 июня 2021 года, подписав контракт на два года. Под его руководством команда приняла участие в восьми матчах, одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

После шести туров РПЛ московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. Вчера москвичи проиграли «Сочи» со счетом 1:2.