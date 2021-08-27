Миодраг Божович: Судейство в России просто отвратительное, даже VAR не помогает

Бывший наставник «Амкара» и «Ростова» Миодраг Божович выразил недовольство работой судей в чемпионате России.

– Судейство в России просто отвратительное, даже VAR не помогает. В российском футболе нет скорости, а это напрямую зависит от судей. Конечно, в России есть хорошие арбитры, но когда они судят у себя, то очень много думают, в какую сторону свистнуть. Поэтому столько ошибок. А во всей этой ситуации смешнее всего выглядит «Зенит», который постоянно жалуется на судейство, – приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, что в данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является петербургский клуб, набравший 14 очков в стартовых шести турах. На второй строчке расположился «Сочи» (12 очков). Тройку лучших замыкает «Динамо», имеющий в своем активе столько же очков, что и сочинцы.