«Урал» - «Ростов». Глебов признан лучшим игроком встречи

Центральный полузащитник «Ростова» Данил Глебов стал лучшим игроком матча шестого тура чемпионата России с «Уралом» (1:1).

Отметим, что в сегодняшней встрече 21-летний хавбек провел на поле все 90 минут и отличился голевой передачей на партнера по команде Дмитрия Полоза.

В общей сложности на счету игрока шесть проведенных матчей в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

После шести туров подопечные Юрия Семина набрали пять очков и остались на 14-м месте в турнирной таблице. 11 сентября «Ростов» сыграет дома с «Краснодаром».