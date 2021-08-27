«Краснодар» - «Рубин»: Защитник Тальби дебютирует в стартовом составе казанской команды

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Рубина» на заключительный матч шестого тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Газинский, Классон, Крыховяк, Койо, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Агкацев, Корнюшин, Литвинов, Стоцкий, Сперцян, Кривцов, Ильин, Сулейманов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Самошников, Бакаев, Йевтич, Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович.
Запасные: Медведев, Янович, Грицаенко, Бегич, Савицкий, Нижегородов, Вл. Игнатьев, Мусаев, Суриков, Сайто, И. Игнатьев.