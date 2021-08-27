«Краснодар» - «Рубин»: Защитник Тальби дебютирует в стартовом составе казанской команды

Дьявольский поворот! Роналду все-таки ушел в «Манчестер», но не «Сити», а «Юнайтед»

Криштиану Роналду возвращается в АПЛ и будет выступать за клуб, где в 2003 - 2009 годах стал мировой суперзвездой. А ведь казалось, что из «Ювентуса» он перейдет в «Ман Сити»...