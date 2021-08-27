«Динамо» – «Локомотив». В первом тайме команды обменялись забитыми мячами

Завершился первый тайм матча 6-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» на своей домашней арене принимает «Локомотив».

Железнодорожники открыли счет на 23-й минуте – форвард Федор Смолов получил мяч в штрафной площади соперника, убрал на замахе игрока московской команды и точно пробил в дальний от себя угол ворот голкипера Антона Шунина.

В концовке первой половины встречи полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски уравнял шансы команд, отличившись точным ударом с дальней дистанции на 41-й минуте.

Напомним, что в случае победы в сегодняшней игре подопечные Сандро Шварца смогут подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ. Пока лидирует «Зенит», набравший 14 очков. Отставание бело-голубых составляет два очка.