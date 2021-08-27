Линекер прокомментировал возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Срочные новости: Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Вау! Просто вау. Какой переход. Какое трансферное окно для «Юнайтед». Какое возвращение домой. Люблю это», - написал Линекер в своем твиттере.

В пятницу пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о том, что клуб достиг соглашения с «Ювентусом» о переходе 36-летнего португальского нападающего. Также сообщалось, что форвард достиг договоренности с английским клубом о двухлетнем соглашении и зарплатой в 30 миллионов евро за сезон.

Напомним, Роналду ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.