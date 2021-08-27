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27 августа 19:59
автор: Александр Бойченко

«Манчестер Сити» намерен купить Левандовски у «Баварии»

«Горожане» упустили двух форвардов этих летом - Кейна и Роналду, и теперь попытаются приобрести поляка у «Баварии».

«Манчестер Сити» намерен приобрести нападающего до закрытия летнего трансферного окна.

Английский клуб может приобрести нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, сообщает Manchester Evening News.

Этим летом главной целью «горожан» был нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, однако «Ман Сити» не смог оформить трансфер 28-летнего форварда.

У команды так же был шанс заполучить нападающего Криштиану Роналду, но португалец решил вернуться в другой клуб из Манчестера - «Юнайтед».

Напомним, что Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года в Германии. В прошлом сезоне поляк провел за «Баварию» 40 встреч во всех соревнованиях, в которых забил 48 мячей и отдал девять голевых передач. Контракт 32-летнего форварда с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее руководство мюнхенской команды заявило, что клуб не намерен продавать своего нападающего менее чем за 117 миллионов евро.

источник: Manchester Evening News
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