Доннарума, Жоржиньо, Бонуччи оказались в заявке сборной Италии на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-22

Тренерский штаб итальянской сборной во главе с Роберто Манчини объявил заявку команды на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в сентябре.

2-го числа итальянцы примут на своем поле болгар, 5-го сыграют на выезде со Швейцарией, а 8-го встретятся дома с Литвой.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби, («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон Палмьери («Аталанта»), Алессандро Флоренци («Милан»), Джанлука Манчини («Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, («Интер»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Брайан Кристанте («Рома»), Жоржинью («Челси»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Стефано Сенси («Интер»), Марко Верратти («ПСЖ»), Николо Дзаньоло («Рома»).