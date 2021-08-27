«Химки» в меньшинстве разошлись миром с «Нижним Новгородом»

Футболисты «Химок» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) в домашнем матче шестого тура чемпионата России.

Команда Александра Кержакова вышла вперед на 35-й минуте – во время контратаки форвард гостей Ричлорд Эннин оказался в штрафной площади соперников и отдал передачу на защитника Алексея Козлова, забившего гол в ворота голкипера Ильи Лантратова.

Во второй половине встречи подмосковный клуб заработал 11-метровый удар, который удачно реализовал капитан хозяев Денис Глушаков (54).

Отметим, что на 88-й минуте «Химки» оказались в меньшинстве после того, как судья удалил полузащитника Илью Камышева.

Таким образом, подопечные Игоря Черевченко набрали шесть очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы идут восьмыми (8 очков)