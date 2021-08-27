Семин заявил, что «Ростову» не хватает концентрации на матчи

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал упущенную победу над «Уралом» (1:1) в матче шестого тура РПЛ.

«Возможно, потеряли концентрацию. Потому что момент с голом в ворота – простая ситуация: у нас не было группы игроков в центральной зоне. Но в этом заслуга «Урала», они сделали замены, было больше атакующих игроков, так что момент появился, и они забили гол. Но наша проблема в том, что мы не играем на ноль. Еще не сыграно ни одного матча с «нулем» в наших воротах», – прокомментировал Семин в интервью Sport24.ru.

Напомним, что Семин возглавил «Ростов» после того, как Валерий Карпин покинул клуб 2 августа. После шести туров ростовчане занимают 14 место, имея в активе пять очков.