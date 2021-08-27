Гол Смолова не помог «Локомотиву» в гостях обыграть «Динамо»

Матч шестого тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» завершился ничейным результатом – 1:1.

Первый гол встречи был забит на 23-й минуте усилиями форварда железнодорожников Федора Смолова. Для россиянина этот забитый мяч стал шестым в нынешнем сезоне РПЛ. На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира.

В концовке первого тайма полузащитник бело-голубых Себастьян Шиманьски уравнял шансы команд, отличившись результативным ударом после передачи хавбека Арсена Захаряна.

Во второй тайме игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов был удален с поля за две желтых карточки. Второе предупреждение футболист получил на 94-й минуте.

Отметим, что на 73-й минуте в составе гостей дебютировал новичок команды Алексис Бека-Бека. Сумма его трансфера из французского «Кана» составила шесть миллионов евро.