Гол Смолова не помог «Локомотиву» в гостях обыграть «Динамо»

Матч шестого тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» завершился ничейным результатом – 1:1.
Первый гол встречи был забит на 23-й минуте усилиями форварда железнодорожников Федора Смолова. Для россиянина этот забитый мяч стал шестым в нынешнем сезоне РПЛ. На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира.
В концовке первого тайма полузащитник бело-голубых Себастьян Шиманьски уравнял шансы команд, отличившись результативным ударом после передачи хавбека Арсена Захаряна.
Во второй тайме игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов был удален с поля за две желтых карточки. Второе предупреждение футболист получил на 94-й минуте.
Отметим, что на 73-й минуте в составе гостей дебютировал новичок команды Алексис Бека-Бека. Сумма его трансфера из французского «Кана» составила шесть миллионов евро.