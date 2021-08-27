Овечкин посетил матч «Локомотив» - «Динамо»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» и «Локомотив».

Овечкин пришел на игру с женой Анастасией Шубской и старшим сыном Сергеем.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, трехкратным чемпионом мира со сборной России (2008, 2012, 2014 годов). В возрасте 16 лет начал профессиональную карьеру, играя за московское «Динамо». В 2019 году был награжден призом имени Уэйна Гретцки за «вклад в развитие хоккея США».