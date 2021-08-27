Газзаев верит, что «Зенит» сможет выйти из группы Лиги чемпионов

Заслуженный тренер России, обладатель Кубка УЕФА во главе с ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился своим мнением о жеребьевке «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Зениту пора не только играть на голову выше всех во внутреннем чемпионате, но и бороться в Лиге чемпионов. Пора Семаку выйти из группы. Команда стабилизировалась и сделала хорошие трансферы. У каждого есть шанс выйти из группы! Я посмотрел, что они написали: «Ого, какая группа». Что это? Тогда не обязательно участвовать в таких турнирах, и нужно быть местными звездами», - сказал Газзаев.

Первый тур группового этапа состоится 14-15 сентября. Финальный шестой тур состоится 7-8 декабря. Точное расписание матчей будет объявлено позже. Прошлогодним триумфатором турнира стал «Челси», который обыграл в финале «Манчестер Сити» (1:0). «Зенит» в сезоне 2020/21 Лиги чемпионов не смог выйти из группы.