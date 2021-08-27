Лаксальт признан лучшим игроком матча «Динамо» – «Локомотив»

Левый защитник «Динамо» Диего Лаксальт стал лучшим игроком матча шестого тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

В сегодняшней встрече 28-летний уругваец провел на поле все 90 минут и активно подключался к атакам бело-голубых, при этом сохраняя надежность в обороне на своем фланге.

Напомним, что автором единственного гола в составе команды Сандро Шварца стал полузащитник Себастьян Шиманьски. У железнодорожников забитый мяч на счету нападающего Федора Смолова.

После шести туров «Динамо» набрало 13 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице. 11 сентября столичный клуб сыграет дома с «Нижним Новгородом».