Матч отборочного цикла ЧМ-2022 Россия - Словакия состоится в Казани

Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года Россия-Словакия, как и планировалось, пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Ранее сообщалось о возможном переносе игры на другой стадион.

Согласно официальному сайту РФС, региональные власти приняли решение перенести все мероприятия, в том числе матчи «Рубина», с «Ак Барс Арены» на «Центральный» стадион для подготовки поля. Это решение согласовано с РПЛ. Технический подрядчик BAP подтвердил, что сможет обслуживать систему на «Центральном».

Матч Россия - Словакия состоится 8 октября. Начало в 21:45 мск. Первый матч группы между сборными завершился победой словаков со счетом 2:1.