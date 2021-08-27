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27 августа 21:33
автор: Владислав Корегин

«Ак Барс» объявил об уходе Любимова из клуба

Форвард находился в команде с декабря 2020 года.

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила о том, что нападающий Роман Любимов покинул казанскую команду.

По информации источника, 29-летний россиянин расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Любимов присоединился к казанской команде в декабре прошлого года. В прошедшем сезоне он принял участие в девяти матчах «Ак Барса», отличившись двумя результативными передачами.

Ранее в своей карьере форвард выступал за магнитогорский «Металлург», «Спартак» и ЦСКА. В общей сложности он провел в КХЛ 442 встречи, набрав 99 (48+51) очков.

источник: ХК «Ак Барс»
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