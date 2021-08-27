Магкеев прокомментировал жеребьевку для «Локомотива» в Лиге Европы

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы. Москвичи попали в группу E, их соперниками станут «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция) и «Галатасарай» (Турция).

«Отличная жеребьевка, очень интересно будет попробовать себя на этом уровне. По большому счету, потому что это еврокубки, слабых соперников там по определению нет. Что ж, когда попадаешь в одну группу с такими именитыми клубами, это вдвойне любопытно. Понятно, что мы сделаем все возможное, чтобы сыграть как можно лучше и порадовать болельщиков», - сказал Магкеев в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Финал турнира состоится 18 августа. Другим участником этого турнира станет «Спартак», который вылетел из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, «Локомотив» же впервые в сезоне сыграет в еврокубке.