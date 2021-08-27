Марко Николич: «Динамо» и «Локомотив» выдали лучший матч в сезоне

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопросы журналистов после выездной ничьей с «Динамо» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.



«Мне кажется, это была лучшая игра в этом сегменте в чемпионате России. Темп игры не останавливался ни на секунду. Для болельщиков это была отличная и интересная игра. Были хорошие моменты и у нас, и у «Динамо».

Также Николич рассказал о судействе в прошедшем матче.

- Судейство было отличным. По последним трем турам вопросов не вижу. В России есть хорошие судьи. Нам нужно их поддерживать, а не обсуждать каждый тур. Тогда они почувствуют доверие», - передает слова Николич корреспондент Sport24.

После шести туров «Локомотив» располагается на четвертом месте в турнирной таблице с 12 очками, а «Динамо» идет вслед за «Зенитом», отставая на одно очко - 13.