Жемалетдинов прокомментировал свое будущее отсутствие в сборной России в матче с Хорватией

Рифат Жемалетдинов, полузащитник «Локомотива» и сборной России, рассказал о пропущенном отборочном матче на ЧМ-2022 со сборной Хорватии.

«Все вдруг вспомнили, что я не смогу сыграть против Хорватии? Да, конечно, жалко с ними не поиграть», - сказал Жемалетдинов в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, что в ближайшее время сборная России сыграет матчи отборочного турнира ЧМ-2022 со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян в группе H являются сборные Словении и Словакии.