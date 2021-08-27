Сандро Шварц гордится качеством игры «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 1:1.



«Сегодня я очень доволен качеством нашей игры. Мы оборонялись очень хорошо и дисциплинированно, не позволяя разворачиваться контратакам «Локомотива» - опасному оружию. Нам не удалось реализовать свои шансы - мы забили всего один мяч. К сожалению, результатом я не очень доволен, но горжусь качеством игры.

Был ли пенальти? На самом деле я таких моментов не видел, ничего сказать не могу. Нам нужно еще раз взглянуть на этот момент, тогда я могу высказать конкретное мнение», - рассказал Шварц в интервью «Чемпионату».

осле шести туров «Локомотив» располагается на четвертом месте в турнирной таблице с 12 очками, а «Динамо» идет вслед за «Зенитом», отставая на одно очко - 13.